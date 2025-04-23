Полицейские арестовали мигранта после побега с места ДТП на Литейном проспекте

Сотрудники полиции задержали водителя водителя иномарки после ДТП на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. В отношении иностранца было составлено три протокола.

Инцидент произошел 23 апреля в 11:12 на пересечении Литейного проспекта и улицы Некрасова. Водитель автомобиля Peugeot въехал в ограждение, задев шедшего по тротуару 40-летнего мужчину и его 8-летнюю дочь.

Разделительное ограждение приняло на себя удар транспортного средства и благодаря этому пешеходам удалось избежать серьезных травм. После столкновения автомобилист не стал дожидаться полицейских и скрылся с места инцидента.

Правоохранители приступили к поиску злоумышленника и выяснили, что им оказался 33-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Позже стражи правопорядка задержали иностранца и доставили в отдел полиции. В отношении злоумышленника были составлены протоколы за невыполнения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, мелкое хулиганство и невыполнением обязанностей в связи с ДТП.