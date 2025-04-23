Прокуратура добилась госпитализации четверых петербуржцев с туберкулезом

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга добилась принудительной госпитализации четырех местных жителей с активной формой туберкулеза.

Сотрудники прокуратуры Невского района Северной столицы провели проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. Специалисты найти четырех местных жителей, которые не посещали диспансер с диагнозом «инфильтративный туберкулез». Также петербуржцы не проходили лечение, тем самым создавая угрозу для здоровья окружающих.

Прокуратура подала административные иски о принудительном лечении пациентов. Суд удовлетворил требования ведомства и все четверо больных были направлены в специализированное медицинское. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

На данный момент пациенты госпитализированы, а требования были прокуратуры удовлетворены.