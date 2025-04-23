Завод «Пискаревский» подписал соглашение о стабилизации цен

Молочный завод «Пискаревский» подписал соглашение с антимонопольной службой о стабилизации цен на свою продукцию. Предприятие обязалось не повышать стоимость продукции и обеспечивать его регулярные поставки в магазины.

Представители ООО «Санкт-Петербургского молочного завода «Пискаревский» заключило соглашение о стабилизации цен на свою продукцию, как сообщила пресс-служба Управления Федеральной Антимонопольной Службы (УФАС) Петербурга.

По условиям соглашения, предприятие взяло на себя обязательство не увеличивать стоимость одного литра пастеризованного молока «Пискаревское» с жирностью 2,5% и обеспечивать его регулярные поставки в торговые точки. Эта мера направлена на удовлетворение спроса среди населения.

Представители УФАС отметили, что принятое решение поможет сдержать рост цен и сделает продукт доступнее для жителей Петербурга и Ленобласти.

Стоит отметить, что регионы России получили право заключать подобные соглашения о стабилизации цен на все виды товаров.