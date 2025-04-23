С января в Петербурге зафиксировали свыше 200 тысяч нарушений правил парковки

За первый квартал 2025 года автовладельцы из Санкт-Петербурга получили свыше 200 тысяч штрафов за нарушения парковки, при этом 23 тысяч машин отправились на штрафстоянки.

За три месяца сотрудники Комитета по транспорту выписали около 231 тысяч штрафов за стоянку под запрещающими знаками, а 23 тысячи автомобилей отправили на штрафстоянки.

Кроме того, за аналогичный период 245,6 тысячи водителей получили постановление за неоплату парковки в платной зоне. Инспекторы также выявили свыше 5 тысяч машин с закрытыми или отсутствующими номерами и больше 450 случаев незаконной парковки на местах для инвалидов.

Для повышения эффективности контроля за парковкой представители Комтранса совместно с судебными приставами внедрил две системы поиска автомобилей владельцев с задолженностями. Первая позволяет оперативно передавать приставам данные об эвакуированных машинах должников – с ее помощью удалось выявить 86 таких транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Вторая система была запущена в 2024 году и может автоматически сверять номера машин в зоне платной парковки с реестром должников. Благодаря алгоритму удалось обнаружить 762 автомобиля, а общее число арестованных транспортных средств оказалось на отметки в 775 единиц. Взысканная сумма задолженностей достигла суммы 23,7 миллиона рублей.

Кроме того, за уклонение от уплаты ранее выписанных штрафов в мировые суды было направлено около 31 тысячи административных протоколов.

Отметим, что главаКомитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев в январе 2025 года заявлял, что ведомство «прорабатывает запрос» расширения зоны платной парковки на Кронштадт и Пушкин. Это происходит из-за того, что улично-дорожная сеть этих городов не справляется с наплывом туристов.