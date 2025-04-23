Михаил Боярский готовится к выходу на сцену после выписки из больницы

Медики выписали из больницы народного артиста РСФСР Михаила Боярского. На прошлой неделе актера с переломом ребра и ушибом легкого после падения в театре.

На данный момент актер находится дома и продолжает амбулаторное лечение, при этом планирует вернуться к работе уже 27 и 29 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителей Театра имени Ленсовета.

Ранее супруга артиста и руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан рассказала, что Боярский получил травму 13 апреля. В театре уточнили, что из-за его временного отсутствия спектакль «Ромео и Джульетта» 18 апреля прошел с использованием заранее записанной фонограммы голоса артиста. Также врачи рекомендовали актеру временно воздержаться от нагрузок для полного восстановления.

Отметим, что 75-летний Михаил Боярский продолжает сотрудничество с Театром имени Ленсовета в качестве приглашенного артиста, участвуя в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».