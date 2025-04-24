Колесов пообещал петербуржцам тепло после трех дней холодной погоды

Атмосферный фронт уже практически покинул Петербург. Последние дожди постепенно заканчиваются в разных районах города. Однако на следующий день в городе ожидается прохладная погода и мокрый снег.

Днем осадков больше не ожидается, однако солнце появится лишь ненадолго — вскоре небо снова затянут новые облака. Об этом сообщил Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, холодный воздух начинает поступать в регион, но днем 24 апреля температура еще успеет подняться до +8 градусов, тогда как завтра будет прохладнее — не выше +6…+7 градусов.

Синоптик подчеркнул в своем Telegram-канале, что завтра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вновь ожидается мокрый снег, а следующие три дня станут самыми холодными за этот период, после чего температура немного повысится.

Осадки будут выпадать отдельными порывами, но их смогут наблюдать практически все жители города. Снег будет мокрым, а кое-где смешается с дождем, поэтому на земле он быстро растает, подытожил эксперт.