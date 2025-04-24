После звонков мошенников пожилые петербуржцы потеряли 3,2 млн рублей

За сутки трое пожилых жителей Санкт-Петербурга лишились в общей сложности 3,2 млн рублей.

Около полудня 23 апреля сотрудники полиции получили заявление от 73-летней жительницы улицы Софиии Ковалевской. По словам пенсионерки, с 15 по 16 апреля она получала звонки от неизвестного.

Мошенник под видом сотрудника «Росфинмониторинга» сообщил жертве о том, что аферисты пытаются украсть сбережения с ее счета. Для сохранения денег пенсионерка должна была перевести их на «безопасный» счет. После звонка заявительница перевела неизвестным 1,2 миллиона рублей.

В связи с поступившим обращением правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также в этот день в дежурную часть обратился 83-летний охранник одного из государственных учреждений. Мужчина рассказал полицейским о том, что на протяжении 22 апреля ему звонили мошенники. Под предлогом оплаты адвокатских услуг злоумышленники убедили заявителя передать сбережения неизвестным.

Как стало известно Gazeta.SPb, около 21:30 на Ярославском проспекте заявитель передал деньги неизвестному мужчине 20-25 лет. Сумма ущерба от действий мошенников составила миллион рублей.

В настоящий момент полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество.

Также на уловку злоумышленников попался 83-летний доцент одного из университетов Северной столицы. Полицейские узнали, что 21 апреля мужчине позвонили неизвестные. По словам злоумышленников, сбережениям мужчины якобы угрожает опасность и их необходимо было передать курьеру.

Вечером рядом с парадной своего дома заявитель передал около 1 миллиона рублей мошеннику. В связи с произошедшим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».