За день два ребенка пострадали в ДТП в Калининском и Выборгском районах

За сутки на дорогах Санкт-Петербурга произошло две аварии с несовершеннолетними. Пострадавшие были госпитализировали с различными травмами.

Около семи часов вечера 23 апреля в Калининском районе произошло ДТП с несовершеннолетним. Согласно предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos ехал по Кондратьевскому проспекту.

Двигаясь по боковому проезду вне зоны пешеходного перехода, он сбил 10-летнюю девочку. В момент столкновения ребенок перебегала проезжую часть справа налево по ходу движения машины без сопровождения взрослых.

В результате столкновения пострадавшую госпитализировали c различными травмами в одну из больниц Петербурга. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Также еще одна авария с несовершеннолетним произошла в Выборгском районе Петербурга. Около 20:40 во дворе дома на Толубеевском проезде 45-летний водитель автомобиля Jaecoo J7 сбил двухлетнего ребенка.

Как стало известно Gazeta.SPb, пострадавший вышел на дорогу из-за припаркованных машин. В результате ДТП ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Также правоохранители выяснили, что водитель китайской иномарки привлекался к административной ответственности восемь раз за нарушение ПДД.