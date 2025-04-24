В Петербурге подготовили помощь пострадавшим при пожаре на Исполкомовской улице

Утром 24 апреля на улице Исполкомской в Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Администрация города организовала помощь пострадавшим, подготовив временное жилье.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сотрудники ведомства подготовили помещения маневренного фонда для временного размещения жителей, если в этом возникнет необходимость, сообщил врем енно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Александр Векслер в своем Telegram-канале.

Социальные службы уже начали работу с пострадавшими, разъясняя порядок получения материальной помощи. Он добавил, что все пострадавшие могут обратиться за консультацией в администрацию Центрального района города.

Ранее в двух квартирах на Исполкомской улице произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Отметим, что в ходе пожара было эвакуировано 15 человек, сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Для ликвидации возгорания привлекались 37 сотрудников МЧС и восемь единиц спецтехники.