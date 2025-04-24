Россиянам пообещали стабильные цены на гречку в этом году

В первые месяцы 2025 года стоимость гречки в России снизилась на 3%, и существенного роста цен не ожидается. Такое заявление сделала Маргарита Кобец, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия».

В беседе с «Газетой.Ru» Кобец объяснила, что гречка представляет собой уникальный продукт, цена на который не только не повысилась в последнее время, но даже снизилась.

По ее словам, в начале 2025 года стоимость гречки уменьшилась на 3%, что связано с рекордным урожаем 2022-2023 годов. Она подчеркнула, что гречка относится к ограниченному перечню товаров, подешевевших не только номинально, но и в реальном выражении – с учетом инфляции и сезонных колебаний.

Эксперт добавила, что, хотя ЦБ прогнозирует рост цен на продовольствие на 8%, гречка входит в категорию товаров с более медленными темпами подорожания по сравнению с другими продуктами.

Кобец пояснила, что рекордный урожай может привести к уменьшению площадей под гречиху. Однако даже в этом случае, по ее оценкам, стоимость продукта сохранится на текущем уровне не менее шести месяцев.

Согласно актуальным данным, средняя цена килограмма гречки в апреле 2025 года составляет 81 рубль.