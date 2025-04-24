Донорам в Петербурге улучшили питание

В Петербурге из городской казны на поддержку доноров было выделено 130 млн рублей за прошлый год. Средства выделили на улучшенное питание для доноров, предусмотренное при каждой сдаче крови в качестве дополнительной региональной поддержки.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», город занимает место в пятерке лидеров среди российских регионов по активности доноров. На сегодня в городе насчитывается 52 тысячи зарегистрированных доноров.

По итогам прошлого года медицинские учреждения собрали рекордные 75 тысяч литров крови. В текущем году показатель планируется превысить.

Кроме того, Фрунзенский район в ближайшее время получит современное здание Городской станции переливания крови.