Рецидивист получил 7 лет за кражу яиц из магазина в Петербурге

Мужчина из Петербурга получил 7 лет 7 месяцев колонии строгого режима за кражу 140 яиц из магазина.

Прокуратура Красногвардейского района Северной столицы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Ранее неоднократно судимый признан виновным в совершении грабежа.

Суд установил, что 26 ноября 2023 года около 4 часов утра обвиняемый находился в магазине на улице Маршала Тухачевского. Мужчина воспользовался момент и смог выбежать с товаром из магазина. В руках злоумышленник вынес 14 упаковок по 10 штук яиц в каждой на общую сумму 1,7 тысячи рублей. После этого фигурант скрылся с места преступления

В ходе предварительного следствия злоумышленник рассказал, что часть украденного товара употребил сам, а остальные яйца раздал знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратура Санкт-Петербурга

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.