Врач Хорошев связал распространение холеры с антисанитарией

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что холера является типичной болезнью «грязных рук» и стремительно передается при несоблюдении гигиенических норм.

В беседе с «Инфо24» эксперт пояснил, что употребление недостаточно обработанной пищи и несоблюдение гигиены рук значительно повышают риск заражения холерой. Он подчеркнул высокую инвазивность заболевания: даже минимального количества холерных палочек достаточно для развития болезни у человека.

Хорошев рекомендует следующие меры профилактики холеры: тщательное мытье рук, обязательную термическую обработку продуктов, наблюдение за симптомами у окружающих и оперативное сообщение о подозрительных случаях.

Врач предупредил, что при холере сильное обезвоживание от диареи без своевременного лечения способно привести к летальному исходу всего за 48 часов.