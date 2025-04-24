За неделю клещи покусали почти 370 петербуржцев

За последние семь дней в медицинские учреждения Санкт-Петербурга обратились 369 пострадавших от укусов клещей, среди них находится 81 ребенок.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали 91 укус в черте Петербурга. Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Пушкинском районе Северной столицы— 51 случай, за ним следуют Курортный район — 7 случаев, а также Колпинский и Кировский районы — по 6 случаев.

При исследовании 170 клещей на иксодовый клещевой боррелиоз выявлено 44 зараженных экземпляра. Также проверено 168 клещей на моноцитарный эрлихиоз человека, из них 7 оказались зараженными. В ходе проверки на гранулоцитарный анаплазмоз среди 168 клещей зараженных насекомых не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегиональное управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что против клещевого энцефалита вакцинировано 1,5 тысячи человек, среди которых 450 детей.