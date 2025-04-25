В Петербурге угнали Mitsubishi Outlander стоимостью 2,3 млн рублей

В Выборгском районе Санкт-Петербурга зарегистрирован угон автомобиля Mitsubishi Outlander за 2,3 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, руководитель строительной компании сообщил о краже принадлежащего ему автомобиля. Сообщение поступило в дежурную частm 24 апреля.

Заявитель указал, что в период с вечера 23 апреля до утра 24 апреля неизвестный похитил его автомобиль Mitsubishi Outlander белого цвета 2018 года выпуска. Стоимость транспортного средства оценивается в 2,3 млн рублей. Автомобиль не был застрахован и оснащен только штатной сигнализацией.

Видеонаблюдения на месте происшествия не обнаружено. В качестве вещественных доказательств изъяты два комплекта ключей и паспорт транспортного средства (ПТС).

По данным автоматизированной информационной системы контроля проезда автотранспорта, 24 апреля в начале восьмого утра автомобиль двигался из района КАД в сторону Горского шоссе в районе поселка Парголово. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».