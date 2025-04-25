Мишустин призвал ФАС следить за ценами на билеты в сезон отпусков

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в преддверии летнего сезона отпусков.

На встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским Мишустин подчеркнул важность доступных цен на транспорт для граждан, планирующих летний отдых, пишет ТАСС. Он поставил задачу обеспечить возможность приобретения билетов на самолеты и поезда по разумным ценам. Ключевым аспектом является результативность работы ФАС в сфере тарифного регулирования в этот период.

Напомним, что ранее сообщалось о работе ФАС над сдерживанием цен на авиабилеты в летний сезон. Ведомство предпринимало попытку согласовывать ценовую политику 13 авиакомпаний. Так, согласно плану ФАС, все российские авиакомпании должны были представить свои ценовые политики к сентябрю 2025 года в соответствии с приказом Минтранса.