«Хочу отметить, что приближающееся 80-летие со Дня Победы — это важное событие для всей страны, и особенно для нашего города, который пережил тяжелые испытания во время Великой Отечественной войны. Память о героическом подвиге предков действительно является основой нашего духовного единства и национальной идентичности.

В этот праздничный период Санкт-Петербург активно готовится к празднованию. Мы планируем множество мероприятий, включая памятные акции, выставки, встречи с ветеранами и шествия Бессмертного полка. Это позволит не только почтить память тех, кто завоевал Победу, но и передать историю следующим поколениям.

Что касается защиты исторической правды, важно уделять внимание образовательным инициативам, которые помогают формировать у молодежи понимание значимости данного события. Включение в школьные программы тем об исторической памяти и анализ роли различных стран в войне позволит предотвратить искажение фактов.

Для сохранения духовного единства нашего народа необходимо продолжать диалог, как на уровне государства, так и в обществе. Поддержка культурных инициатив и локальных мероприятий будет способствовать укреплению связей между различными регионами страны»