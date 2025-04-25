Ветеранам ВОВ будут доступны бесплатные водные маршруты

Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно отправиться на метеорах в пригороды Санкт-Петербурга. Акцию приурочили к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.

Компания «ВодоходЪ» организует для ветеранов, блокадников и тружеников тыла речные путешествия с мая по октябрь. Маршруты включают несколько городов, в том числе Петербург.

Так, «Астра Марин» предлагает круизы по Неве, Финскому заливу, рекам и каналам. В программе музыкальные и ночные прогулки с посещением Петергофа и Кронштадта.

Кроме того, «Нева Тревел» с 3 по 12 мая предоставит ветеранам бесплатные поездки на метеорах по направлениям «Санкт-Петербург – Кронштадт (Остров фортов)» и «Санкт-Петербург – Петергоф». Бесплатные экскурсии будут доступны весь сезон.

Ранее глава Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев заявил, что в 2025 году модернизируют инфраструктуру водного транспорта. Среди изменений — новые металлические понтоны на причалах «Летний сад», «Адмиралтейство» и «Музей Фаберже».