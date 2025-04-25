Прогноз инфляции на 2025 год сохранен Центробанком России

Центральный банк России подтвердил свой прогноз инфляции на 2025 год в пределах 7-8%, сохранив ранее озвученные показатели.

Прогноз на 2026 и 2027 годы также остается неизменным — на уровне 4%, пишет РИА Новости. Это следует из опубликованного среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз роста ипотечного кредитования на 2025 год также подтвержден ЦБ и составляет 3-8%.

Данные Минэкономразвития свидетельствуют о замедлении годовой инфляции в России: по состоянию на 21 апреля она снизилась до 10,35% с 10,38% неделей ранее.

Следует отметить, что инфляция в 2024 году (9,52%) превысила как прогноз Минэкономразвития (7,3%), так и прогноз Банка России (8-8,5%).

Ранее регулятор заявил о сохранении ключевой ставки в 21% годовых.