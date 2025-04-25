На второй линии метро Петербурга остановлено движение

В связи с техническими причинами на второй линии петербургского метрополитена временно приостановлено движение поездов на участке от станции «Технологический институт» до станции «Купчино».

Движение поездов осуществляется от «Парнаса» до «Невского проспекта», а также от «Купчино» до «Парнаса» и от «Невского проспекта» до «Технологического института», но с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга.

Пассажирам приносят извинения за возникшие неудобства и рекомендуют использовать альтернативные маршруты наземного транспорта. Для пассажиров, следующих от станции метро «Купчино», в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок» предлагают для поездки до станции метро «Проспект Славы» воспользоваться автобусами № 72, № 56, № 282, № 288; трамваи № 25, № 43, № 45.

Для поездки до станции метро «Дунайская» можно использовать автобусы № 53, 56, 197А, 326; а также трамваи № 45 и № 62.

В пресс-службе петербургского метрополитена рекомендует пассажирам, по возможности, пользоваться станциями других линий подземки для минимизации задержек в пути.