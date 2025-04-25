Остановка движения на второй ветке метро стала причиной проверки прокуратуры

Прокуратура Санкт-Петербургского метрополитена начала проверку по факту остановки движения поездов на Фрунзенской линии между станциями «Технологический институт» и «Купчино».

Движение поездов было приостановлено примерно на час из-за технической неисправности. По предварительным данным, причиной остановки стала поломка тормозной системы одного из поездов на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Московские ворота», сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В рамках проверки исполнительный орган оценит действия руководства и технического персонала метрополитена. Особое внимание будет уделено соблюдению всех необходимых процедур технического осмотра и допуска подвижного состава к эксплуатации. Специалисты прокуратуры установят, насколько корректно был произведен предрейсовый осмотр поезда и соответствовало ли его техническое состояние установленным нормам безопасности.