Активисты сообщили о сохранении печей при ремонте в ОКН Дом купца Злобина

В ходе капитального ремонта двух домов купца Злобина на Большой Подьяческой улице, 1-3 в Санкт-Петербурге все исторические печи будут бережно сохранены и оставлены на своих местах.

Первый дом, расположенный на углу с каналом Грибоедова, является региональным памятником архитектуры; второй — выявленным объектом культурного наследия, пишет Telegram-канал «SOS СПб СНОС».

Подрядчик, компания предпринимателя Зазы Паксадзе, ранее уже гарантировал сохранение изразцовой печи, парадной входной группы и ценных межкомнатных дверей в первом здании.

Во втором доме, помимо всех исторических межкомнатных дверей, будут сохранены пять печей: одна плоская изразцовая, одна плоская железная, две круглые железные и редкая кухонная кирпичная печь. Большое количество старинных межкомнатных дверей, которые не будут использованы при реконструкции, не будут утилизированы. Вместо этого их планируется аккуратно складировать, после чего провести их обмер и фотофиксацию с последующей бесплатной раздачей желающим в рамках специального «Дня открытых дверей».

Кроме печей планируется аккуратный демонтаж и сохранение печных вьюшек дымоходов и потолочных розеток. Дубовые межэтажные перекрытия также будут сохранены и усилены, заключают активисты.