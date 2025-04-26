McDonald’s пытается зарегистрировать несколько товарных знаков в России

В Роспатенте находятся на рассмотрении заявки от американской сети ресторанов быстрого питания McDonald’s на регистрацию товарных знаков в России.

Заявки были поданы в конце 2024 года и поступили на экспертизу в апреле 2025 года. В настоящее время Роспатент проводит формальную экспертизу и экспертизу самих обозначений, подробности которых пока не разглашаются, пишет ТАСС.

Этот шаг со стороны McDonald’s происходит спустя почти три года после того, как компания приняла решение о полном уходе с отечественного рынка и продала свой бизнес российскому предпринимателю Александру Говору. Последний, являвшийся с 2015 года франчайзи McDonald’s и управлявший 25 ресторанами в Сибири, стал новым владельцем сети. На смену McDonald’s пришла сеть «Вкусно — и точка», открывшая свои двери для посетителей 12 июня 2022 года.