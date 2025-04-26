Названа стоимость пикника с шашлыками в 2025 году

В 2025 году пикник с шашлыками на свежем воздухе обойдется россиянам почти в 4 тысячи рублей.

Согласно подсчетам Росстата, пикник с шашлыками для компании из четырех человек обойдется примерно в 3849,3 рубля, пишет РИА Новости.

В расчеты вошли продукты для приготовления шашлыка из говядины и курицы, сосиски, овощи (огурцы, помидоры, лук), грибы, зелень, приправы, майонез, кетчуп, хлеб, фруктовый сок и минеральная вода. Также учтены затраты на мангал, угли и жидкость для розжига.

Распределение затрат показывает, что наибольшая часть суммы (1620,8 рубля) приходится на мясо и сосиски. Затраты на овощи составили 631,9 рубля, на соусы и приправы — 243,3 рубля, на хлеб и напитки — 526,9 рубля, а на мангал и сопутствующие товары — 826,3 рубля.

Анализ отдельных продуктов выявил значительную разницу в стоимости. Самыми дорогими оказались говядина (870 рублей), сосиски (530 рублей), мангал (463 рубля), фруктовый сок (273 рубля) и грибы (269 рублей). Наиболее бюджетными оказались помидоры (89 рублей), огурцы (67 рублей), сухие приправы (63 рубля), батон (43 рубля) и лук (22 рубля).