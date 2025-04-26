Парад маломерных судов в честь 80-летия Победы состоялся в Петербурге

Санкт-Петербург отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне парадом маломерных судов.

Более чем 200 плавательных средств приняли участие в этом масштабном водном шествии, продемонстрировав патриотизм и уважение к истории.

Торжественная колонна прошла по основным водным артериям Северной столицы: по Неве, Фонтанке, Мойке и каналу Грибоедова. Каждый участник парада украсил свою лодку государственными флагами России и знаменами Победы.

Для обеспечения безопасности участников парада колонну сопровождали катера государственной инспекции по маломерным судам и водной полиции, контролируя движение и предотвращая возможные инциденты.

На время проведения мероприятия было временно огрaничено движение коммерческих пассажирских судов по маршруту следования колонны, гарантируя безопасность участников парада и беспрепятственное прохождение торжественного шествия.