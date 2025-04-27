Полицейские задержали четырех вандалов у «Дома Перцова» в Петербурге

В ночь на 27 апреля в центре Санкт-Петербурга полиция задержала четверых вандалов, разрисовавших фасад памятника архитектуры «Дом Перцова» на Лиговском проспекте. Среди задержанных оказались трое безработных петербуржцев и москвичка, нанесшие розовую надпись баллончиком.

Инцидент произошел у «Дома Перцова» в центре Северной столицы. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали четырех человек. В числе задержанных были трое безработных мужчин из Санкт-Петербурга в возрасте 21, 25 и 26 лет, а также 23-летняя девушка из Москвы. Вандалы успели нанести розовую надпись баллончиком до прибытия патруля.

Как стало известно Gazeta.SPb, всех четверых злоумышленников полицейские доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Сейчас задержанные находятся в специальном помещении содержания задержанных лиц (СПСЗЛ).

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.