Полиция задержала подозреваемого в избиении прохожего на улицах Петербурга

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали двух участников дебоша в метро. Молодые люди оскорбляли пассажиров, распивали алкоголь и снимали свои действия на видео.

Сотрудники полиции 24 апреля обнаружили в одном из мессенджеров видео с противоправными действиями. На кадрах группа людей в вагоне метро между станциями «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского-1» оскорбляла пассажиров, распивала алкоголь и снимала происходящее на камеру.

На следующий день правоохранители задержали одного из участников инцидента — 24-летнего жителя подмосковного Пушкино. В отношении злоумышленника возбудили уголовное за хулиганство и поместили под стражу.

На улице Новоселов полицейские задержали еще одного участника группы 26 апреля. Им оказался 17-летний житель Невского района города на Неве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 24 апреля около 20:00 молодой человек возле дома на улице Коллонтай без причины напал на 21-летнего прохожего, после чего скрылся с места происшествия. В отношении несовершеннолетнего также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия для установления остальных участников группы.