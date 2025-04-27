Больше миллиона платных студентов в России учатся на юристов и экономистов

Свыше миллиона студентов в России на платной основе изучают экономику и юриспруденцию, несмотря на избыток специалистов в данных сферах.

Около 50% всех студентов или 2,4 миллиона человек в стране обучаются на платной основе. При этом 42,5% или около миллиона из них выбрали экономические и юридические направления, хотя рынок труда уже перенасыщен специалистами этого профиля. Также свыше трети льготных образовательных кредитов под 3% годовых выдаются именно на платное обучение по этим специальностям. Об этом сообщает пресс-служба Министерство науки и высшего образования России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать систему господдержки образовательного кредитования, чтобы льготные займы предоставлялись только для обучения по профессиям, способствующим технологическому развитию страны. Также глава государства предложил наделить Минобрнауки полномочиями по регулированию количества платных мест в вузах.

Представители министерства заявили, что разрабатывают меры по контролю платного приема в университеты. Такие меры необходимы для повышения качества высшего образования и соответствия запросам экономики. Один из возможных подходов — установление лимитов на набор по направлениям, где наблюдается переизбыток кадров.