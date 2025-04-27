Пожарные спасли двух петербуржцев из горящей квартиры на Долгоозерной улице

Сотрудники МЧС спасли двух жителей Санкт-Петербурга из пожара на Долгоозерной улице. Пострадавших госпитализировали в одну из городских больниц.

Около четырех часов дня 27 апреля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в Приморском районе Петербурга.

Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на Долгоозерной улице. Огонь смог распространится по площади 40 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники МЧС прибыли на место инцидента и ликвидировали пламя в 16:47. Кроме того, из зоны огня специалисты смогли эвакуировать мужчину и женщину. Позже жителей Северной столицы госпитализировали в одно из лечебных учреждений города.

Для тушения пожара привлекли пять единиц спецтехники и 22 сотрудников МЧС.

Напомним, днем ранее из-за пожара на Тимуроской улице также пришлось госпитализировать петербурженку.