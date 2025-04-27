Выживаемость онкопациентов в России увеличилась на 9%

В России зафиксирован рост пятилетней выживаемости онкобольных на 9% благодаря реализации национального проекта по борьбе с раком.

На заседании президиума Совета законодателей, реализация масштабного проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями привела к значительным изменениям в системе здравоохранения. Об этом сказал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, благодаря модернизации инфраструктуры и оснащению медицинских учреждений современным оборудованием удалось повысить эффективность диагностики и лечения. В результате количество пациентов, проживающих свыше пяти лет после постановки онкологического диагоза, увеличилось на 9%, подчеркнул министр.

Мурашко отметил значительные успехи в области ранней диагностики рака. Напомним, что обследования на онкозаболевания включены в бесплатную диспансеризацию. Для ее прохождения нужно быть старше 21 года, иметь паспорт РФ или полис ОМС и прикрепиться к поликлинике.