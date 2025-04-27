Рейс из Пулково в Якутск задержали больше чем на 12 часов

Вечером 27 апреля в Пулково больше чем на 12 часов задержали рейс в Якутск, также перенесли вылеты еще троих других рейсов. Кроме того, один самолет так и не отправился в воздух.

Был задержан рейс R3 468 авиакомпании «Якутия» в Якутск с пересадкой в Екатеринбурге. Время вылета самолета сдвинулось с 15:20 до 4 утра.

Рейс D2 122 в Череповец от «Северсталь», который должен был вылететь в 18:20. Однако самолет отправится в воздух 19:00.

Борт U6 2733 в Ош от «Уральских Авиалиний», который должен был вылететь в Ош в 18:20, поднимется в воздух в 20:35.

Рейс DP 6824 авиакомпании «Победа» вылетит в Москву с задержкой. Отправление самолета было назначено на 19:00, однако теперь самолет оторвется от земли в 20:00

Кроме того, в воскресенье был отменен вылет одного рейса. Им оказался самолет под номером 7A 5009 от авиакомпании Express Air. Судно должно было вылететь в Энфида-Хаммамет в 17:15.