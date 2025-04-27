Петербуржцам рассказали о безопасном самостоятельном удалении клеща

Специалисты рекомендуют жителям Санкт-Петербурга обращаться в травмпункт при обнаружении клеща.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт, где специалисты безопасно извлекут паразита, обработают место укуса и отправят клеща на анализ. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора Петербурга.

По словам специалистов, можно снять клеща самостоятельно. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Снятого клеща необходимо поместить в банку и отвезти в лабораторию.

Необходимо аккуратно захватить клеща пинцетом или пальцами, обмотанными чистой марлей, максимально близко к месту укуса. Далее, удерживая его перпендикулярно поверхности кожи, следует медленно повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из кожных покровов, сообщают специалисты.

Сразу после удаления клеща место укуса нужно обработать спиртом, йодом или одеколоном. Затем необходимо тщательно вымыть руки с мылом, а самого клеща поместить в герметичную емкость для последующей передачи в лабораторию, добавили в Роспотребнадзоре.

Затем следует тщательно вымыть руки с мылом, а извлеченного клеща поместить в герметичную емкость для последующей передачи в лабораторию. Если в коже осталась головка или хоботок клеща, ее следует обработать 5% раствором йода и оставить до естественного удаления.