Прокуратура завершила расследование дела о смертельном пожаре на 5-й Советской

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре. В результате возгорания погибли пять человек.

Прокуратура Центрального района Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре, унесшем жизни пяти человек. К судебной ответственности был привлечен 49-летний местный житель. Мужчину обвиняют в причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 8 ноября 2024 года в коммунальной квартире на улице 5-й Советской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина оставил непотушенный окурок на диване, что привело к возгоранию. Огонь быстро распространился на вещи других жильцов, полностью охватив помещение.

Виновник пожара знал, что коммунальной квартире находятся люди, однако не принял мер к их спасению. Мужчина не вызвал пожарных, а просто покинул помещение. В результате по вине фигуранта погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.