Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе на Гагаринской улице

В Центральном района Санкт-Петербурга двое молодых людей обстреляли курьера из аэрозольного пистолета в парадной дома на Гагаринской улице.

Около семи часов вечера 27 апреля в полицию поступило сообщение о стрельбе в парадной дома на Гагаринской улице. Звонивший сообщил, что двое неизвестных в масках стреляли в молодого человека, однако никто не пострадал.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что около 19:00 двое неизвестных мужчин сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в 21-летнего курьера.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей по подозрению в совершении преступления около полуночи 27 апреля. Злоумышленников обнаружили возле дома на Ропшинском шоссе. Задержанными оказались безработные — 18-летний житель Москвы и 23-летний уроженец Якутска.

Подозреваемых доставили в отдел полиции и поместили в специальные помещения для задержанных. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Правоохранители изъяли у злоумышленников аэрозольный пистолет «Пионер». На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.