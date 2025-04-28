Злоумышленник украл 2 млн рублей из Porsche на Сытнинской улицы

Неизвестный смог проникнуть в автомобиль Porsche в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленник похитил из салона машины два миллиона рублей.

Сотрудники полиции получили сообщения от 39-летнего жителя улицы Большой Монетной около часа дня 26 апреля. Безработный петербуржец рассказал, что 25 апреля в 16:45 у дома на Сытнинской улицы неизвестный проник в автомобиль Porsche 2017 года выпуска.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленник в салоне машины нашел и похитил два миллиона рублей.

Чтобы найти преступника, полицейские просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Затем правоохранители составили ориентировку на внешность злоумышленника.

На данный момент было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Отметим, что ранее пожилой житель Северной столицы лишился 2,1 миллиона рублей из-за действий мошенников. Злоумышленники под видом одного сотового оператора и Росфинмониторинга обманом заставили жертву перевести сбережения на «безопасный» счет.