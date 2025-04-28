Петербургские троллейбусы изменят маршруты в преддверии празднования Дня Победы

С 10 до 11 утра пять маршрутов троллейбусов будут следовать по измененным трассам из-за праздничных мероприятий.

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы 6 мая с 10:00 до 11:00 будет приостановлено движение троллейбусов по участку проспекта Славы, от Софийской до Бухарестской улицы. Также проехать будет нельзя по отрезку на Пражской улице, от проспекта Славы до улицы Турку.

Троллейбусы №№ 26, 29, 36 и 42, следующие от железнодорожной станции «Сортировочная», будут двигаться по альтернативному пути. Они проедут по Софийской улице, затем повернут на улицу Белы Куна. Оттуда троллейбусы № 26 и 29 продолжат движение по Будапештской улице и проспекту Славы, тогда как № 42 направится по Пражской улице к Московскому вокзалу. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

В это время троллейбус № 27 проедет от реки Оккервиль по действующей трассе до Софийской улицы, после чего аналогично другим маршрутам свернет на улицу Белы Куна и Будапештскую. После этого транспорт выйдет на проспект Славы и продолжит движение к площади Конституции.