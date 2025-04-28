Следователи проверят обстоятельства драки в школе Невского района

Следователи проводят проверку в связи с произошедшей дракой в одной из школ Невского района Санкт-Петербурга.

О происшествии стало известно из социальных сетей. Семиклассник несколько раз ударил по голове подростка из параллельного класса 24 апреля. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в одну из больниц Северной столицы, где врачи оказали ему медицинскую помощь.

В связи с произошедшим инцидентом следователи возбудили доследственную проверку по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В рамках расследования правоохранители собираются выяснить все детали произошедшего инцидента и установить лиц, ответственных за травмирование несовершеннолетнего в школе.

Кроме того, будет проведена правовая оценка действий должностных лиц образовательного учреждения. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.