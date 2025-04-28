Психолог Лунюшин назвал главные причины ревности

Сергей Лунюшин – психолог высшей категории, специалист в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии – объяснил, что в основе ревности как у мужчин, так и у женщин лежит страх потери. По его профессиональному мнению, этот страх может быть как обоснованным, так и надуманным.

В беседе с RuNews24.ru психолог объяснил, что в некоторых случаях женщина может наблюдать конкретные признаки – например, когда мужчина регулярно задерживается на работе или скрывает переписку в телефоне. Эти объективные факторы действительно могут привести к выводу о наличии у партнера других отношений.

Однако специалист отметил, что существуют и ситуации, когда ревность возникает без каких-либо реальных оснований, основываясь исключительно на мнимых страхах.

Лунюшин объяснил, что корень любой ревности – страх. Чаще всего это боязнь оказаться беспомощной без партнера, что характерно для женщин с заниженной самооценкой.

Другой распространенный вариант – страх стать ненужной, когда женщина заранее убеждена, что после возможной измены потеряет всякую ценность для окружающих. Однако, как подчеркивает специалист, такие опасения обычно не имеют реальных оснований.

Эксперт выделил еще одну причину ревности – страх утраты материальных и социальных преимуществ, связанных с браком, таких как статус, финансовое благополучие или привычный образ жизни.

Кроме того, специалист пояснил, что подобные переживания могут быть вызваны травматичным опытом прошлых отношений, когда измена партнера уже причиняла сильную боль. В этом случае человек подсознательно боится повторения негативных эмоций.

Особое внимание психолог уделил детским психологическим травмам, отметив, что корни ревности иногда кроются в недостатке материнской любви.

Лунюшин обратил внимание на особую категорию случаев, связанных с психическими расстройствами. Он подчеркнул, что у некоторых пациентов может наблюдаться патологическая ревность (бред ревности), которая относится уже к компетенции психиатрии, а не психологии.

Специалист предупредил, что данное состояние представляет серьезную проблему, существенно ухудшающую качество жизни как самого больного, так и его близких.