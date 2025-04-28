Депутат Бессараб заявила, что наказаний за тунеядство в России не будет

Депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в состав комитета по труду и соцполитике, опровергла возможность введения в России ответственности за тунеядство.

В беседе с изданием NEWS.ru Бессараб категорически отвергла возможность введения ответственности за так называемое «тунеядство», существовавшее в советский период. Она подчеркнула, что подобные административные меры никогда не будут приняты в современной России, выразив полную уверенность в этом.

При этом парламентарий отметила, что соответствующие инициативы действительно неоднократно выдвигались на законодательном уровне, в том числе представителями оппозиционных фракций в Государственной Думе.

Кроме того, ранее стало известно, что правительство разработало программу борьбы с теневым рынком труда на 2025-2027 годы. В рамках этой инициативы планируется организовать системный мониторинг граждан работоспособного возраста, не занятых официальной трудовой деятельностью.