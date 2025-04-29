В Петербурге снова ожидаются кратковременные дожди

Жителей Санкт-Петербурга ожидает переменчивая погода. Сегодня, 29 апреля, под влиянием циклона пройдут кратковременные дожди, которые постепенно стихнут к вечеру.

Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов. В своем Telegram-канале он написал, что хорошей новостью является изменение траектории следующего циклона, который пройдет южнее Северной столицы. Поэтому 30 апреля осадки в Санкт-Петербурге маловероятны, а вот южные регионы, включая Псковскую, Новгородскую и Тверскую области, еще могут увидеть снег.

По словам специалиста, в ближайшие дни в Петербурге ожидается похолодание с последующим постепенным повышением температуры. Максимальные значения прогнозируются ко 2 мая. Несмотря на невысокие температуры, погода будет благоприятной: солнечная, с умеренным северо-восточным и восточным ветром. Температура 30 апреля составит +7…+9 градусов, а 1 мая поднимется до +10…+12 градусов.

Следующие осадки ожидаются только во второй половине дня 2 мая. К этому времени воздух успеет прогреться выше +15 градусов, резюмировал Колесов.