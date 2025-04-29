Большинство петербуржцев выступило против урока «Семьеведение» в школах

Инициатива ввести в петербургских школах обязательный курс «Семьеведение», аналогично «Разговорам о важном», вызвала неоднозначную реакцию. Лишь 32% жителей Петербурга поддерживают эту идею. Основным аргументом сторонников является важность воспитания семейных ценностей у детей.

Однако значительно большее число респондентов (44% ) выступили против, гласят результаты опроса сайта по поиску работы SuperJob.

Их опасения связаны с дополнительной учебной нагрузкой на школьников и сомнениями в практической пользе предмета. Еще 24% затруднились с ответом, часто указывая на несоответствие целевой аудитории (ученики 5-9 классов) содержанию курса.

Поддержка «Семьеведения» выше среди женщин (36%) по сравнению с мужчинами (28%). Наибольший энтузиазм проявили респонденты младше и старше 35-45 лет (36% и 37% соответственно), в то время как среди людей в возрасте 35-45 лет поддержка составила всего 30%.

Мнения родителей школьников 5-9 классов также разделились: 36% высказались «за», 42% — «против», а 22% не смогли определиться.