Эксперт Маришова считает дедлайны не лучшим временем для просьб о прибавке

Тренер по ораторскому искусству Полина Маришова рекомендовала воздержаться от просьб о повышении зарплаты в периоды дедлайнов, когда руководство находится в стрессовом состоянии.

В беседе с изданием NEWS.ru Маришова объяснила, что важно заранее подготовить ответы на ключевые вопросы: какой вклад работник вносит в компанию и насколько высок его профессиональный уровень. Она рекомендовала прописать все возможные варианты развития диалога и тщательно отрепетировать свою речь.

Эксперт также отметила необходимость работы над голосом — следует тренировать интонации и дыхание, чтобы добиться бархатистого, твердого и уверенного звучания. Кроме того, Маришова подчеркнула важность поддержания правильной осанки во время разговора.

По ее словам, нужно выбирать для разговора о повышении зарплаты спокойное время, избегая периодов горящих дедлайнов, когда просьба может вызвать раздражение у руководства. Она пояснила, что в менее напряженные моменты руководитель сможет внимательнее отнестись к обращению сотрудника.

Эксперт отметила, что при формулировке просьбы важно мягко обозначать цель встречи, поскольку такой подход воспринимается руководителем более благоприятно, чем прямая и агрессивная постановка вопроса. Маришова обратила особое внимание на необходимость осознания общности интересов, подчеркнув, что сотрудник и руководитель находятся по одну сторону и являются членами одной команды.

Специалист отметила, что при отрицательном ответе важно сохранять мотивацию. Она рекомендовала уточнить у руководства конкретные критерии, выполнение которых в перспективе позволит рассчитывать на повышение зарплаты.