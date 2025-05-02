Ученые из Петербурга нашли способ защитить корабль при входе в атмосферу Марса

В Санкт-Петербурге ученые разработали модель изучения ударных волн, которая поможет безопасно доставлять космические аппараты на Марс.

Исследователи решили изучить ударные волны в неравновесном углекислом газе. Специалисты создали математическую модель, которая поможет точнее рассчитывать условия входа космических аппаратов в атмосферу Марса. Это позволит избежать ошибок при разработке теплозащиты и повысит надежность будущих миссий.

Модель описывает течение смеси углекислого газа и инертного газа, учитывая различные процессы и явления. Ученые проанализировали микроскопические взаимодействия частиц, что помогло определить ключевые факторы, влияющие на поведение газа. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Ученые исследуют ударные волны в смесях углекислого газа с инертными газами, чтобы понять поведение таких сред при высоких температурах. Это важно для моделирования входа космических аппаратов в атмосферу Марса.

Специалисты разработали собственный алгоритм для вычислений и провели исследования без использования готовых решений.

Результаты показали, что диффузия сильно влияет на теплопередачу в смеси углекислого газа и гелия. Традиционные методы не учитывают этот эффект и занижают тепловой поток примерно в два раза. Новый подход петербургских исследователей устраняет эту погрешность, повышая точность прогнозирования нагрева космических аппаратов.