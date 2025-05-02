Петербуржцам рассказали о режиме работы Эрмитажа в майские праздники

Жителям и гостям Санкт-Петербурга напомнили о режиме работы Художественного музея Эрмитажа в майские праздники. Корректировки связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы в Северной столице.

В выходные дни, 3 и 10 мая музей будет работать по стандартному графику с 11 утра до 20:00 Однако 3 мая на Дворцовой площади и прилегающих территориях будут действовать ограничения в связи с репетицией Парада Победы. Для удобства гостей музей организует дополнительные входы: через Дворцовую набережную, а также через Малый Эрмитаж со стороны Шуваловского проезда.

Воскресные дни 4 и 11 мая музей сократит часы работы — с 11:00 утра до 18:00. В понедельник 5 мая и пятницу 9 мая музей все экспозиции музея будут закрыты для посещения.

Кроме того, 7 мая музей начнет работать на час позже — с 12:00 до 19:00, что связано с генеральной репетицией Парада Победы. А вот 8 мая вход в Эрмитаж будет бесплатным для всех посетителей.

В майские праздники Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Музей Императорского фарфорового завода, Дворец Меншикова и Зимний дворец Петра I будут работать в штатном режиме, отметили в пресс-службе музея.

Также хранители музея рекомендуют, планировать визит в Эрмитаж заранее и покупать билеты на официальном сайте.