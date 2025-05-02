Семейная ссора в квартире на улице Руставели обернулась стрельбой

Пьяный мужчина устроил стрельбу в квартире во время семейной ссоры в Санкт-Петербурге. Полиция обнаружила у него 11 единиц оружия и 7 тысяч патронов.

В следственный отдел Калининского района Северной столицы поступило сообщение о том, что в квартире на улице Руставели слышны выстрелы.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. сторону жены. Пытаясь спастись от злоумышленника, женщина решила спрятаться в закрытой комнате.

В это время ссоры в помещении находились несовершеннолетние дети. Однако пули попали в стены комнаты и никого не ранили. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Правоохранители провели осмотр квартиры стрелка и обнаружили 11 единиц огнестрельного оружия и около 7 тысяч патронов к нему.

В настоящее время правоохранители проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося происшествия. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.