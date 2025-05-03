Принц Гарри назвал лишение личной охраны способом контроля и давления

Принц Гарри глубоко разочарован лишением его государственной охраны после переезда в США. Он подчеркнул, что это решение, подтвержденное судом, не просто лишило его личной безопасности, но стало инструментом давления и контроля со стороны британских властей.

В недавнем интервью британскому телеканалу герцог Сассекский отметил, что отсутствие полной защиты препятствует его возвращению в Великобританию, что особенно тяжело, учитывая невозможность показать свою родину детям.

Гарри расценил отказ в государственной охране как попытку повлиять на его поведение и ограничить его свободу действий после того, как он отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи. Он выразил опасение, что подобная практика может быть использована и против других членов королевской семьи, желающих отказаться от традиционных ролей и выбрать собственный путь.

Несмотря на множество семейных конфликтов, принц Гарри подчеркнул, что главной нерешенной проблемой остается вопрос безопасности. Он выразил желание примириться с семьей, однако затруднительное положение в связи с охраной препятствует этому.