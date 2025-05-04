Семь рейсов задерживаются в петербургском аэропорту Пулково

В Санкт-петербургском аэропорту Пулково задерживаются 7 рейсов. Кроме того, еще 4 отменены.

Информация об этом размещена на онлайн-табло воздушной гавани. Так, вовремя не сможет вылететь самолет в Апатиты компании «Аэрофлот». Задержка составит 2 часа (вылет в 21:05). Практически на то же время задержится рейс в Москву авиакомпании «Победа», который отправится в 21:35.

Более чем на час запозднится самолет в Тбилиси компании «Азимут» (вылет в 21:00). Не повезло и пассажирам воздушного судна, отправляющегося в Екатеринбург компании «Уральские авиалинии». Их рейс откладывается на 35 минут и вылетит в 21:00.

Также на полчаса опоздает рейс в Москву компании ЮТэйр (вылет в 22:05) и по тому же направлению самолет компании «Победа», который вместо 21:50 покинет аэропорт в 1:55 ночи.

Помимо этого — отменены 4 рейса, 2 из них в Москву, один в Анталью и другой в Энфида-Хаммамет.

О причинах задержек самолетов и отмен рейсов не сообщается.