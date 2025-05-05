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Петербург обеспечил инвалидам низкопольные автобусы и дополнительные парковки

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

В Международный день борьбы за права инвалидов власти Петербурга рассказали о новых мерах по созданию комфортной городской среды.

Представители транспортного блока Санкт-Петербурга демонстрируют системный подход к созданию комфортной городской среды для всех жителей. В числе их задач находится адаптация транспортной инфраструктуры для нужд маломобильных граждан.

Весь троллейбусный парк ГУП «Горэлектротранс» переведен на низкопольные модели с аппарелями, а 78% трамваев соответствуют этим требованиям. Также транспортные средства оборудованы системой «Говорящий город», речевыми автоинформаторами и визуальными табло. Также представители ведомства рассказали о новой платформе «островного» типа на Московском проспекте.

Специалисты ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, что за первые три месяца 2025 года служба сопровождения оказала помощь свыше 105 тысяч раз. На 72 станциях установлены системы звукового ориентирования, а 95,3% подвижного состава оснащены автоинформаторами и световыми табло. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Все автобусы ГУП «Пассажиравтотранса» имеют низкий уровень пола и аппарели, а в 600 единиц транспорта внедрена система «Говорящий город». Также работники ведомства нанесли надпись «Стоп» шрифтом Брайля на 1,6 тысячи автобусов.

На сегодняшний день в четырех районах Северной столицы оборудовано около 5 тысяч парковок для инвалидов. Представители ГКУ «Городской центр управления парковками» отметили, что до конца года планируется добавить еще 130. Также на территории Петербурга созданы 356 мест на городских и перехватывающих автостоянках.

Председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев подчеркнул, что в 2024 году одним из приоритетов станет улучшение доступности медицинских учреждений. Так, шесть городских больниц оборудуют дополнительными парковочными местами для людей с ограниченными возможностями.

Стоит отметить, что история Международного дня инвалидов началась в 1992 году. Тогда активисты из 17 европейских стран впервые объединились, чтобы добиться равных прав и устранения барьеров для людей с инвалидностью.

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