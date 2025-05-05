Есипов объяснил важность участия в акции «Бессмертный полк»

Заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Иван Есипов подчеркнул значимость акции «Бессмертный полк», отметив важность как очного, так и дистанционного форматов участия.

В разговоре с «Петербургским дневником», отвечая на вопрос о значимости сохранения традиции шествия «Бессмертного полка», собеседник подчеркнул, что эта акция представляет собой важнейший символ народного единства и патриотизма.

По его мнению, в условиях современных попыток пересмотра истории особенно ценно сохранение памяти о подвиге предков, что демонстрирует осмысленность их жертв.

На вопрос об онлайн-формате участия в акции Есиповым было отмечено, что такой вариант позволяет присоединиться тем, кто по объективным причинам не может присутствовать очно — находясь за границей, на лечении или с маленькими детьми.

Однако Есипов подчеркнул ценность очного формата, создающего уникальное чувство сопричастности между участниками. При этом оба формата, как отметил собеседник, служат общей цели — демонстрации единства государства в сохранении исторической памяти и поддержке действующих военнослужащих.