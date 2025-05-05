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Бизнес-вести

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки

Михаил Яковлев
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Эксперты, представители бизнеса и власти обсудили ключевые проблемы промышленности и меры поддержки, которые могут помочь инвесторам в реализации новых проектов на прошедшей в Петербурге конференции «Современный завод в России». Мероприятие было организовано деловым клубом Meeting.

Участники встречи отметили, что, несмотря на наличие работающих инструментов господдержки, многие предприниматели до сих пор не пользуются ими в полной мере.

Высокие ставки и замороженные проекты

Рост ключевой ставки ЦБ РФ до 21% на фоне доступного финансирования китайских производителей, где стоимость капитала составляет около 3%, создает сложные условия для российских промышленных проектов. Проблемы с международными расчетами и зависимость азиатских поставщиков от западных партнеров дополнительно тормозят развитие отрасли.

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки
Батаев Максимилиан. Фото: Gazeta.SPb

Как отметил Даниил Новицкий, руководитель инвестиционной группы «ПКР», количество приостановленных инвестиционных проектов в 2024 году по сравнению с 2022-м увеличилось в 4,4 раза. Если в 2022 году замороженные инвестиции составили 4,6 трлн рублей, то в 2024-м — уже 13,4 трлн. При этом 33% от общего числа остановленных проектов приходится на промышленный сектор. Новицкий подчеркнул, что инвесторы часто не знают о доступных мерах поддержки, хотя существуют экономически обоснованные решения, способные помочь на начальных этапах, в том числе на площадках индустриальных парков.

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки
Новицкий Даниил. Фото: Gazeta.SPb

«Зеленый коридор» и рост инвестиций

Анастасия Михальченко, директор Агентства экономического развития Ленинградской области, подтвердила, что в регионе действует система «Зеленый коридор для инвестора», призванная ускорить реализацию проектов. По ее словам, этот инструмент позволяет предпринимателям получать комплексную помощь на всех этапах, сокращая сроки и снижая издержки. Благодаря рекомендациям уже воспользовавшихся поддержкой компаний число проектов, сопровождаемых агентством, за последние годы выросло втрое. На апрель 2025 года инвестиционный портфель организации достиг 7 трлн рублей и включает 336 активных проектов.

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки
Михальченко Анастасия. Фото: Gazeta.SPb

Переезд на современные площадки

Мария Сиротникова, управляющий партнер завода «ВЗМК», отметила, что многие компании до сих арендуют устаревшие помещения в черте города, хотя переход на современные промышленные площадки мог бы улучшить условия труда и привлечь квалифицированные кадры.

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки
Сиротникова Мария. Фото: Gazeta.SPb

Даниил Новицкий добавил, что развитие частных индустриальных парков и создание таких зон в границах особых экономических зон (ОЭЗ) способно снизить затраты инвесторов на строительство и ускорить запуск производств. Финансирование оборудования, по его словам, можно получить через Фонд развития промышленности (ФРП).

Яна Лелес, советник АИП России, уточнила, что индустриальный парк должен занимать не менее 8 га, при этом 50% площади должно отводиться под промышленное производство. Такие площадки позволяют предприятиям минимизировать управленческие и финансовые издержки за счет централизованной инфраструктуры.

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки
Лелес Яна. Фото: Gazeta.SPb

Александр Паршуков, заместитель генерального директора ООО «ВТБ Девелопмент», отметил, что в течение последних лет наблюдался пиковый спрос на промышленные участки и здания, беспрецедентный за всю историю рынка. По его словам, многие предприятия заявляли новые проекты, а некоторые уже приступили к их реализации. Однако, как он подчеркнул, в настоящее время этот спрос был сдержан экстремально высокой ключевой ставкой.

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки
Паршуков Александр. Фото: Gazeta.SPb

Тем не менее, Паршуков обратил внимание на то, что даже в сложившихся условиях значительное число промышленных предприятий продолжает инвестировать в своё развитие, дробя проекты на этапы и финансируя их за счет собственных ресурсов. Он также отметил важность поиска надёжных партнёров, изучения отраслевого опыта и обмена информацией между участниками рынка, подчеркнув, что эти вопросы остаются актуальными как в кризисные периоды, так и во время активного роста.

Господдержка и снижение рисков

Надежда Ермишина, генеральный директор ООО «Платформа Инвестактивы», опровергла распространенное мнение о недоступности господдержки. По ее словам, многие компании уже получили субсидии, льготные кредиты и помощь в кадровых вопросах, включая сотрудничество с вузами.

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки
Ермишина Надежда. Фото: Gazeta.SPb

Ольга Матвеева, эксперт по управлению строительными проектами, признала, что строительство новых производств остается рискованным, особенно в условиях меняющихся градостроительных норм. Однако, по ее мнению, своевременное обращение к государственным мерам поддержки позволяет минимизировать эти риски.

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки
Матвеева Ольга. Фото: Gazeta.SPb

Технологичность и безопасность

Государственная поддержка позволяет модернизировать производственные объекты, повышая их технологичность. Сергей Хачатуров, руководитель направления «Интеграция» компании ТЕГРАТЕК, отметил, что современные предприятия рассматривают аудиовизуальные системы не просто как дополнительный функционал, а как стратегически важный ресурс. Это особенно важно для производств с динамичными циклами, где физическая разметка быстро теряет актуальность. По его словам, сегодня промышленные предприятия стремятся не только увеличить скорость и качество производства, но и обеспечить безопасность сотрудников, гибкость процессов, а также эффективное управление всеми системами.

Российские инвесторы ищут пути роста в условиях рекордной ключевой ставки
Хаатуров Сергей. Фото: Gazeta.SPb

Несмотря на существующие вызовы, у инвесторов есть возможности для реализации проектов — главное, активнее взаимодействовать с государственными институтами развития.Грамотное инвестирование в промышленность невозможно без глубокого понимания всего спектра доступных инструментов господдержки. Безусловно, донесение этой информации до бизнеса – задача государственных структур, но и от самих инвесторов требуется проактивность: только совместными усилиями можно обеспечить устойчивое развитие промышленного сектора в условиях текущих экономических вызовов.

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